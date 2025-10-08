Haberler

Edremit'te 38. Ahilik Haftası kutlandı

Edremit'te 38. Ahilik Haftası kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 38. Ahilik Haftası kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 38. Ahilik Haftası kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi.

Ahilik Haftası etkinlikleri, Altınoluk ve Akçay mahallelerinde düzenlenen lokma hayrıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumunun ardından esnaf odaları başkanları, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına ziyaretler gerçekleştirdi.

Kutlamalar kapsamında, Şehit Hamdibey Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, esnaf ve vatandaşlardan oluşan kortej, bando eşliğinde Türk bayrağı taşıyarak Yılmaz Akpınar, Menderes ve Azerbaycan bulvarlarını geçerek törenin yapılacağı Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ne ulaştı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile Edremit Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Yüksel Kaplan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından törende Ahilik gelenekleri canlandırıldı.

Edremit Çıraklık Eğitim Merkezi'nden mezun olanlar, Ahilik yemini etti.

Daha sonra, Edremit Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu tarafından mesleki eğitimde başarılı olan öğrencilere Ahilik geleneğinin önemli bir aşaması olan şed kuşatma töreni düzenlendi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.