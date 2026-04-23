Edremit'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Şehit Öğretmenler İlkokulunda düzenlenen törende, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarda yaşamını yitirenler anıldı.

Okul Müdürü Mehmet Kul, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olaylar için çok üzgün olduklarını ifade ederek, ölenlere rahmet, yaralananlara da şifa diledi.

Okul öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde çeşitli halk oyunları ve tekvando gösterileri yaptı.