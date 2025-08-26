Edremit Belediyesi'nden Yol Asfalt Çalışmaları

Güncelleme:
Van'ın Edremit Belediyesi, yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Eminpaşa, Şabaniye ve Kurubaş Mahalleleri'nde gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle sakinlerinin uzun süredir yaşadığı yol sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

VAN'ın Edremit Belediyesi ilçedeki yol asfalt çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Eminpaşa Mahallesi ile başlayan çalışmalar Şabaniye ve Kurubaş Mahallesi'nde sürüyor.

Van'ın Edremit Belediyesi, ilçedeki yol yapım, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Eminpaşa Mahallesi'nde başlayan çalışmalar kapsamında Efe 2 Sokak, Göl Sokak, Göl 2 Sokak, Göl 3 Sokak ve Fidanlık 1 Sokak'ta sıcak asfalt seriminin tamamlandığı aktarıldı. Çalışmaların, mahalle sakinlerinin uzun süredir yaşadığı yol sorunlarını çözmek amacıyla titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

Eminpaşa Mahallesi'ndeki çalışmaların ardından Şabaniye Mahallesi'ne geçen ekiplerin, Hasanbey Caddesi'nde asfalt serim çalışmasını gerçekleştirdiği belirtildi. Ardından Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında Uğurlu 1 ve Uğurlu 2 sokakları asfaltlandı. Çalışmaların diğer mahallelerde de planlı bir şekilde devam ettiği söylendi.

Eminpaşa Mahallesi sakinlerinden Mustafa Bayer, daha önce yolların bozuk ve tozlu olduğunu, yapılan asfalt çalışmasıyla bu sorunların çözüldüğünü ifade ederek belediyeye teşekkür etti.

Aynı mahalleden Halit Elitaş ise yolların kötü durumda olması nedeniyle toplu taşıma araçlarının sokakları kullanamadığını, ancak yapılan çalışmalarla bu sorunun ortadan kalktığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
