Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Meriç Devlet Hastanesi Başhekimi Bahadır Aydenir, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı iftar programı düzenlendi ve Süleymanpaşa Belediyesince 'Halk Sofraları' iftar programları devam ediyor.

Edirne Meriç Devlet Hastanesi Başhekimi Bahadır Aydenir, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Aydenir ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Aydenir, misafirperverliği için Tabakoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Süleymanpaşa'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı iftar programı düzenlendi

Süleymanpaşa ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla, iftar programı düzenlendi.

İftar programı Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar birlikte oruçlarını açtı.

Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Halk Sofrası, Vatan Mahallesi'nde kuruldu

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofrası, Vatan Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı

Bu adamı kim durduracak?
İsrail kabinesi 'Lübnan'da işgali derinleştirme' gündemiyle toplanacak

Savaşın yönü değişiyor! İlk adım atıldı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

Milletvekilini sokak ortasında defalarca bıçakladı
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! Dün gece ortalık alev aldı
Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı

Bu adamı kim durduracak?
Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj

Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden haber var
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti