Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 29 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de tespit edilen 21 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 8 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 8 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA