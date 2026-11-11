Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetiminde 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetiminde 23 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 23 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 12 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'nde yakalanan 11 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 11 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA