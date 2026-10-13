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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri 24 düzensiz göçmen yakaladı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 24 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 15 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'nde yakalanan 9 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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