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Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen denetimlerde 22 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de denetimlerde 14, Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 8 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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