Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde yakalanan 26 düzensiz göçmen işleme alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 22'si Edirne'de, 4'ü Kırklareli'nde olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 22 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 4 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA