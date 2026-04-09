Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Kırklareli'nde de 4 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Yakalanan göçmenler ilgili kurumlara sevk edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, Demircihalil köyü yakınlarında 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı