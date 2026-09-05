Edirne ve Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA