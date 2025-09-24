Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne ve Kırklareli'nde yürütülen denetimlerde, yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 13, Kırklareli'nde ise 5 göçmen güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kent genelinde yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde de Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış

İntihar eden ünlü spiker, korku filminde oynamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor

Ölüm tehditleri alan Özcan Deniz'den yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.