Edirne ve Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yürütülen denetimlerde, yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 13, Kırklareli'nde ise 5 göçmen güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kent genelinde yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde de Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel