Edirne ve Kırklareli'nde 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, 10 yabancı uyruklunun yasa dışı girişini tespit ederken, Kırklareli'nde de 7 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelindeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel