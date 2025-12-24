Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde 9, Kırklareli'nde ise 6 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin ardından ilgili merkezlere gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, denetimlerinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel