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Edirne ve Kırklareli'nde 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu düzensiz göçmenler de Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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