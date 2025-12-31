Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit ederken, Kırklareli'nde de 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, Demircihalil köyündeki denetimlerinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

