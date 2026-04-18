Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
