Edirne ve Kırklareli'de sarı kodlu uyarı sonrası sağanak hayatı olumsuz etkiliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'de sabah başlayan sağanak, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısıyla hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 9 derece ölçülürken vatandaşlar şemsiyeyle korunuyor, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu ve yağışın yarın da sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırıyor.
Vatandaşlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışırken bazıları iş yerlerinin girişlerine sığındı.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın da devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.
Dışarıda bulunan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken bazıları otobüs duraklarına sığındı.
Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın da sürmesi bekleniyor.