Edirne ve Kırklareli'de kar yağışı
Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı, Edirne ve Kırklareli'de sabah saatlerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, yer yer aksamalara neden oldu.

EDİRNE ve Kırklareli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de etkili oldu. Edirne'de kar, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kentin bazı kesimleri beyaza büründü. Kar ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Edirne'de, yer yer hafif kar yağışı bekleniyor. Kırklareli'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı kesimi beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde etkili olan kar, kara yolunda aksamalara neden oldu. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol boyunca kar temizleme çalışması yaptı. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Kırklareli'de, kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
