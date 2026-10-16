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Edirne ve Kırklareli'de hafızlık öğrencilerine 211 yıl sonra güveç ikram edildi

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Edirne ve Kırklareli'de hafızlık öğrencilerine 211 yıl sonra güveç ikram edildi
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Edirne ve Kırklareli'deki hafızlık öğrencilerine, 1815'te kurulan Şerife Fatma Binti Mustafa Vakfı'nın senedindeki şartla güveç ikram edildi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, 211 yıl sonra yerine getirilen şartın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Edirne ve Kırklareli'de hafızlık eğitimi alan öğrencilere, 1815 yılında kurulan Şerife Fatma Binti Mustafa Vakfı'nın vakıf senedinde yer alan şart doğrultusunda güveç ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında Edirne ve Kırklareli İl Müftülüklerine bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler için yemek hazırlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Şerife Fatma Binti Mustafa Vakfı'nın vakıf senedinde yer alan "hafızlık okuyan öğrencilere güveç ikram edilmesi" şartı da bu kapsamda yerine getirildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, yurt genelinde tarihi vakıflardan günümüze ulaşan 1001 hayır şartının bölge müdürlüklerince yerine getirildiğini söyledi.

Bu kapsamda hafızlık eğitimi alan öğrenciler için güveç hazırlandığını belirten Saraç, "Çeşitli ürünlerin birleşimiyle yapılması ve makbul bir yemek olarak kabul edilmesi nedeniyle hafızlık öğrencilerine güveç verilmesi şart olarak vakıf senedine konmuş. Bu zarif şartı, 211 yıl sonra bugün yeniden yerine getirmiş olmak bizleri mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA
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