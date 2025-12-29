Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul ederek sendikal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Keşan SODAM'da yıl sonu sergisi açıldı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, okul ziyaretlerine devam etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalçın, ziyarette sendikal çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Yalçın'a başarı diledi.

Keşan SODAM'da yıl sonu sergisi

Keşan Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) yıl sonu sergisi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergide sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, kursiyerleri tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

Sergi yıl sonuna kadar gezilebilecek.

Kemik, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, okul ziyaretlerine devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kemik, Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokuluna ziyarette bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kemik, sınıflarda öğrencilerle de sohbet etti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Osman Cura da yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

7 polisin yaralandığı operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek

Fenerbahçe'nin eski efsanesinden Sadettin Saran için çarpıcı mesaj
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Amedspor maçında görüntülendi
Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Meksika'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Yolcu treni raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri

Sadettin Saran bizzat görüştü! Dünyada ses getirecek transfer