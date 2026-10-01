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Edirne Valisi Yunus Sezer, büyüklerin her dönem yanında olunması gerektiğini söyledi

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Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sezer, mesajında büyüklerin yalnızca bugün değil her dönem sevgiyle ve saygıyla yanlarında olunması gerektiğini belirterek tüm yaşlılara sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, yaşlıların tecrübeleriyle topluma yol gösterdiğini, sevgi, dua ve hatıralarıyla ailelerin ve toplumun en değerli hazineleri arasında yer aldığını belirtti.

Büyüklerin hayat tecrübelerinin gelecek nesiller için eşsiz bir miras olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Onlar, geçmişimizle bugünümüz arasında kurduğumuz en güçlü bağ, örf ve adetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi yarınlara taşıyan en kıymetli köprülerimizdir. Büyüklerimizin yalnızca bugün değil, hayatlarının her döneminde sevgiyle, saygıyla ve gönülden yanlarında olmak, onların duasını almak bizler için büyük bir mutluluk ve bahtiyarlıktır."

Sezer, başta Edirne'de yaşayanlar olmak üzere tüm yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk diledi, hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA
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