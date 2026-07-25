Edirne Valisi Sezer, Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vefatının 31. yılında Sadık Ahmet için Gümülcine şehrinde kabri başında düzenlenen anma programına katılan Sezer, Ahmet'i rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Sezer, Sadık Ahmet'in hayatını Batı Trakya Türk toplumunu davasına adamış unutulmaz bir lider olduğunu kaydetti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da törene katıldı.

Kaynak: AA