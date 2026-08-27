Edirne Valisi Sezer, Kırklareli Başsavcısı Taşkoparan'ı Ziyaret Etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Kırklareli'nde, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki yetkili bir süre sohbet ederek karşılıklı iyi dileklerini iletti. Ziyaret, iki il arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret etti.
Çeşitli programlara katılmak üzere Kırklareli'nde bulunan Sezer, Başsavcı Taşkoparan ile makamında bir araya geldi.
Ziyarette bir süre görüşen Sezer ve Taşkoparan, karşılıklı iyi dileklerini iletti.
Kaynak: AA