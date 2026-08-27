Edirne Valisi Sezer, Kırklareli Başsavcısı Taşkoparan'ı Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kırklareli'nde bulunan Sezer, Başsavcı Taşkoparan ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette bir süre görüşen Sezer ve Taşkoparan, karşılıklı iyi dileklerini iletti.

Kaynak: AA