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Edirne Valisi Muharrem Ayı Programına Katıldı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Cem Vakfı Edirne Şubesi'nde düzenlenen muharrem ayı programına katıldı. Programda dua edildi ve katılımcılara aşure ve lokma ikramında bulunuldu. Vali Sezer, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diledi. Programa, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, muharrem ayı dolayısıyla Cem Vakfı Edirne Şubesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Programda dua edildi, katılımcılara aşure ve lokma ikramında bulunuldu.

Vali Sezer, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diledi.

Programa, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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