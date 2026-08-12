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Edirne'de Mahalle Evi Çalışmaları Sürüyor

Edirne'de Mahalle Evi Çalışmaları Sürüyor
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden Mahalle Evi'nde incelemelerde bulundu. Kreş, etüt merkezi, spor alanları ve aile merkezleri içerecek evlerin, 8 mahallede hayata geçirilmesi planlanıyor.

Edirne Valiliği Yıldırım Mahalle Evi çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yunus Sezer, Çevre Koruma Vakfı tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden Edirne Valiliği Yıldırım Mahalle Evi'nde incelemelerde bulundu.

Mahallelerde çocuklara, gençlere ve velilere hizmet edecek, mahallenin ortak buluşma noktası olacak mahalle evlerinden Yıldırım Mahalle Evi'nin yapımı sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Keşan ve Uzunköprü'de birer olmak üzere il genelinde 8 mahalle evi yapılması planlanan mahalle evlerinde kreş, etüt merkezi, spor alanları ve aile merkezleri ile mahalle kültürü yaşatılarak, mahallenin kalbinin attığı yeni bir alan oluşturulacak.

Mahalle evleri yapım ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla çocukların, gençlerin ve ailelerin hizmetine sunulacak.

Kaynak: AA
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