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Edirne Teknik Bilimler MYO öğrencileri Bükreş'teki robot yarışmasında iş teklifi aldı

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Edirne Teknik Bilimler MYO öğrencileri Bükreş'teki robot yarışmasında iş teklifi aldı
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Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler MYO öğrencileri, Bükreş'teki 17. RoboChallenge robot yarışmasına üç kategoride dört projeyle katıldı. Öğrenciler, projelerini tanıttıkları sektör temsilcilerinden staj ve iş teklifleri aldı.

Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 17. RoboChallenge Uluslararası Robot Yarışmasına katıldı.

Üniversitenin Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu bünyesindeki öğrenciler, robotik ve otonom sistemler alanında farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı yarışmada Mini Sumo, Çizgi İzleyen ve Serbest Kategori olmak üzere üç kategoride toplam dört projeyle mücadele etti.

Robotik ve Yapay Zeka, Mobil Teknolojiler ve Uçak Teknolojisi programlarında eğitim gören öğrenciler, geliştirdikleri projeleri uluslararası katılımcılara ve sektör temsilcilerine tanıtma fırsatı buldu.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da yarışmayı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Yarışma kapsamında farklı ülkelerden takımlarla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan öğrenciler, mesleki gelişim açısından önemli kazanımlar elde etti. Öğrenciler, projelerini tanıttıkları sektör temsilcilerinden staj ve iş teklifleri aldı.

Öğrencilere yarışmada Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı ve akademisyenler eşlik etti.

Kaynak: AA
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