Edirne Sarayı, has bahçesiyle dünyadaki ender saraylardan olacak

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Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ihya çalışmaları devam eden ve gelecek yıl açılması planlanan Edirne Sarayı'nın has bahçesiyle dünyadaki ender saraylardan olacağını belirtti.

Aksal, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Edirne Sarayı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli eserlerinden olduğunu söyledi.

Sarayın ihyasının kent için önem arz ettiğini belirten Aksal, Milli Saraylar Başkanlığınca yürütülen çalışmaşlarda büyük yol katedildiğini dile getirdi.

Başkanlığın donanımı ve tecrübesiyle sarayı en iyi şekilde hayata geçireceğini ifade eden Aksal, "İnşallah 2027'nin ekim ayında Edirne Sarayı'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı, hamamlar, mutfaklar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Çok geniş bir alan. Topkapı Sarayı'nın yaklaşık dört katı bir genişliğe sahip. Has bahçesiyle, av köşküyle harasıyla bir bütün olacak ve dünyada has bahçesi olan ender saraylardan bir tanesi olacak." dedi.

Aksal, Mahmudiye Kışlası'nın da restorasyonun ardından kültür merkezi olarak kullanılacağını belirtti.

Sarayiçi Er Kırkpınar Meydanı için proje hazır

Aksal, Edirne Sarayı içerisinde kalan Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nın yerinin değiştirileceğini anımsattı.

Er Meydanı'nın mevcut yerinden yaklaşık 300 metre uzağa Saraçhane Stadı'nın yanına taşınacağını ifade eden Aksal, "Çok güzel bir projemiz var. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı alan 365 gün kullanılan, sarayın tarihi yapısına uygun bir yer olacak. Onun da projesi hazır. Önümüzdeki yıla yetişmezse 2028'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni orada yapacağız." diye konuştu.

Tarihi eserlere yönelik iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Aksal, yerleşkesinde kısa süre önce açılan Muradiye Mevlevihanesi'nin de bulunduğu Muradiye Camisi'nin restore edileceğini, camide bulunan imarethanenin de ihya edilerek hizmete açılacağını ifade etti.

Saraçlar Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarının zemin yenilemesiyle tamamlanacağını dile getiren Aksal, Selimiye Camisi'nden Makedonya Kulesi'ne kadar olan bölgede kent meydanı oluşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Aksal, Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolunun ihale çalışmalarının sürdüğünü, Edirne'den başlayarak ilk 5 kilometrenin yapılacağını dile getirdi.

Ak Parti'nin Edirne'de önemli yatırımlar yaptığını belirten Aksal, belediyenin çöp toplama, yol yapma ve içme suyu sağlama gibi temel hizmetleri veremediğini ifade etti.

İktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesiyle hizmetin arttığını vurgulayan Aksal, tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu kaydetti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aksal, fon soruşturmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edildiğini, yanlış yapan herkesin hesap vereceğinin vurgulandığını ifade etti.

Kaynak: AA