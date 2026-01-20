Haberler

Edirne OSB Müdürü Köse, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne OSB Müdürü Köse, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Devrim Köse, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylamada, 2025'e damga vuran olayların yer aldığı 112 fotoğraf arasında çeşitli kategorilerde seçim yaptı.

Edirne Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürü Devrim Köse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Köse, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Köse, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

"Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" adlı karesini tercih eden Köse, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
