Haberler

Meriç'teki orman yangını kontrol altına alındı

Meriç'teki orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Vali Sezer, yangının yaklaşık 20 hektar alanda etkili olduğunu ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karayusuflu köyü Cevizlik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Kızılay, DSİ, İl Özel İdaresi, jandarma, polis ile Edirne, Meriç, Uzunköprü, Küplü, Subaşı ve Keşan belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 6 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 greyder, 2 dozer, 1 JCB greyder ve 3 TOMA ile karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına havadan ise 3 helikopter ve 2 uçak destek verdi.

Bölgede ayrıca AFAD'a ait arama kurtarma aracı, 2 UMKE aracı, jandarmaya ait 10 araç ve polis ekiplerine ait 8 araç görev yaptı.

Kızılay da 1 araçla bölgeye 80 kişilik iaşe desteği sağladı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere, öğleden sonra çıkan yangının yaklaşık 20 hektar alanda etkili olduğunu söyledi.

Yangının, tüm kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla kontrol altına alındığını belirten Sezer, "Yangının bir çiftlikten çıktığını düşünüyoruz. Arkadaşlar değerlendiriyorlar. Orayla ilgili de yine çalışmalarımız devam ediyor. Yangının hem ilerlememesi hem de yerleşim yerlerini etkilememesi için de sabaha kadar soğutma çalışmaları devam edecek. Tüm ekiplerimiz sahada olacak. Yolun karşısında çam ormanlarının olduğu bir yer var. Oraya sıçramaması için de arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı

Polislere hain saldırı! Kan donduran anlar kamerada
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

Ünlü serinin oyuncusu OnlyFans'tan bir yılda servet kazandı

Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor

Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı