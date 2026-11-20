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Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesinde hüsn-i hat ve tezhip kursları açılacak.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen kurslar 1 Aralık'ta başlayacak.

Dersler salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10.00-15.10 saatleri arasında yapılacak.

Katılmak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığının e-Yaygın sistemi üzerinden hüsn-i hat kursuna, tezhip kursuna başvurabilecek.

Kaynak: AA