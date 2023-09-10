Edirne'de 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı

Edirne'de tarlada yanan anız dumanının kapladığı TEM otoyolunda zincirleme 12 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edirne- Kırklareli yolu Köseömer mevkiinde edinilen bilgiye göre, çok sayıda tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazanın olduğu bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır 1 yaralının da hayatını kaybettiğini, kaza ölü sayısının 2'ye yükseldiğini söyledi. Kazada yaralanan 35 kişinin tedavileri Edirne ve çevre ilçelerdeki hastanelerde sürüyor.

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle çift yönlü kapatılan Edirne-İstanbul TEM otoyolunda araçların kaldırılıp, yolun açılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle diğer araçlar, Edirne ve Babaeski'den D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.