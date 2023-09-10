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Edirne'de 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı

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Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Edirne'de tarlada yanan anız dumanının kapladığı TEM otoyolunda zincirleme 12 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Edirne-Kırklareli Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 36 Yaralı

Edirne- Kırklareli yolu Köseömer mevkiinde edinilen bilgiye göre, çok sayıda tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazanın olduğu bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edirne-Kırklareli Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 36 Yaralı

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır 1 yaralının da hayatını kaybettiğini, kaza ölü sayısının 2'ye yükseldiğini söyledi. Kazada yaralanan 35 kişinin tedavileri Edirne ve çevre ilçelerdeki hastanelerde sürüyor.

Edirne-Kırklareli Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 36 Yaralı

Kaza nedeniyle çift yönlü kapatılan Edirne-İstanbul TEM otoyolunda araçların kaldırılıp, yolun açılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle diğer araçlar, Edirne ve Babaeski'den D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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