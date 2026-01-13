Haberler

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava, kar yağışı sonrası hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar soğuktan korunmak için kalın kıyafetler giyiyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de dün etkisini yitiren kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte tarım arazileri kırağıyla kaplandı, süs havuzları buz tuttu.

Vatandaşlar, bere, şapka ve şallarla soğuktan korunmaya çalıştı.

Esnaf Eyüp Uğurluel, AA muhabirine kuru soğuğun etkisini hissettirdiğini söyledi.

Kar yağışından sonra soğuk havanın etkili olduğunu belirten Uğurluel, "Edirne adeta buz tuttu. Çok soğuk bir dönemden geçiyoruz. Dışarıda çalışanlar, esnaf soğuktan çok etkileniyor. Soğuktan korunmak için kalın kıyafetler, bere ve şapka tercih ediyoruz." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli ve Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kırklareli'nde dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte süs havuzları buz tuttu.

Tekirdağ'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Suriye ordusu, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Suriye'de kritik bölge "kırmızı" renkle işaretlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı
Düğünlerin vazgeçilmeziydi: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor

Çeyreğin fiyatını gören şaşıp kalıyor