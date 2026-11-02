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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de aniden başlayan sağanak yer yer şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Yağışın, çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA