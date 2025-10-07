Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de dün öğle saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollarda çukurlar açıldı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın geceye kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde dün akşam başlayan sağanak bugün sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da sağanak etkili oluyor.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve diğer noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Şarköy ve Malkara ilçesinde de yağış aralıklarla sürüyor.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.