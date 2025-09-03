Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Mevlit Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Mevlit Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde coşkuyla idrak edildi.

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında insanlara güzel ahlakı öğreten Hazreti Muhammed'in doğduğu gecenin Mevlit Kandili olarak kutlandığını söyledi.

Hazreti Muhammed'i örnek almanın sözünde durmak, cömert, alçak gönüllü, dosdoğru, adaletli ve vefalı olmak anlamı taşıdığını ifade eden Aksu, "Bu akşam tövbe edelim, bol bol dua edelim. Efendimizin şefaatini dileyelim." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve vatandaşların katıldığı program, Aksu'nun okuduğu duayla son buldu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Osmanlı şerbeti, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde de helva dağıtıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

Başta Hızırbey olmak üzere camilerdeki kandil programlarında cemaat, ellerini semaya doğru kaldırarak dua etti.

Programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.

Hızırbey Camisi'ndeki programın ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cemaate Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Tekirdağ'da da cemaat, tarihi Rüstempaşa Camisi'nde namaz kılarak dua etti.