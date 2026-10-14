Edirne Keşan'da fırtına, Deniz Feneri Caddesi'ne çam ağacı devirdi

Edirne Keşan'da fırtına, Deniz Feneri Caddesi'ne çam ağacı devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan fırtına, Erikli köyü sahilindeki Deniz Feneri Caddesi'nde bir çam ağacının kökünden kırılıp yola devrilmesine neden oldu. Sahil kesimindeki işletmelerde sandalye ve şemsiyeler devrilirken yetkililer vatandaş ve esnafı uyardı.
ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometrenin üzerine çıkan fırtınada, ilçeye bağlı Erikli köyü sahilindeki Deniz Feneri Caddesi üzerinde bulunan bir çam ağacı, kökünden kırılarak yola devrildi. Fırtınadan, sahil kesiminde bulunan işletmeler de etkilendi. Sahildeki bazı işletmelerde sandalye ve şemsiyeler devrildi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları ve esnafı uyardı.
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı