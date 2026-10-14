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Kırklareli'nde kendini polis diye tanıtıp 6 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı

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Kırklareli'nde kendini polis diye tanıtıp 6 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı
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Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 6 milyon lirası dolandırılan vatandaşla ilgili bir şüpheli Bolu'da yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında ele geçirilen nakit para ile ziynet eşyalarına el konuldu.

Kırklareli'nde telefonla aradıkları bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtarak yaklaşık 6 milyon lirasını dolandıran şahıslardan biri, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Bolu'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, telefonla aradıkları bir vatandaşı dolandırarak ziynet eşyası ve nakit parasını aldı. Olayın ardından Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ç. takibe alınarak, Bolu'da yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 5 bin 500 dolar, 80 çeyrek altın, 2 yarım altın, 4 reşat altını, 1 Ata altın, çeşitli tür ve ebatlarda 34 bilezik ile altın kolye, zincir, bileklik, küpe, alyans ve diğer ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen nakit para ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtildi. Yakalanan şüpheli ve ele geçirilen suç unsurları, gerekli işlemler için Kırklareli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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