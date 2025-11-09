Edirne Jandarma Ekiplerinden Dolandırıcılıkla Mücadele Bilgilendirmesi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bilgilendirdi.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırcasalih beldesi ile Aslıhan ve Sazlımalkoç köylerinde kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler, vatandaşları dolandırıcılık olayları ile mücadelede alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.