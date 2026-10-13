Edirne İpsala'da öğrenci servisleri denetlendi, denetimler yıl boyu sürecek

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Edirne'nin İpsala ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçlarını denetledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz'in de katıldığı denetimlerde, servis araçlarının trafik kurallarına uygunluğu, sürücülerin ve araçların belgeleri ile öğrencilerin güvenli taşınmasına yönelik teknik şartlar kontrol edildi.

Ekipler, öğrenci taşımacılığında uyulması gereken kurallar konusunda gerekli kontrolleri yaparak güvenli ulaşımın önemine dikkati çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip evlerine dönmelerinin öncelikli hedef olduğu belirtilerek, servis araçlarına yönelik denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA