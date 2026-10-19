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Edirne İl Halk Kütüphanesi açılışa hazırlanıyor

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Edirne İl Halk Kütüphanesi açılışa hazırlanıyor
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- Vali Yunus Sezer: "Her yaştan vatandaşımızı bilgiyle, kitapla ve kültürle buluşturacak bu kıymetli eser Edirnemizin kültür hayatına yeni bir soluk getirecek"

Edirne'de 200 bin kitap kapasitesine sahip İl Halk Kütüphanesi açılışa hazırlanıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1. Murat Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kütüphanede incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, kütüphanenin açılış hazırlıklarında sona gelindiğini belirtti.

Sezer, yaklaşık 200 bin kitap kapasitesine sahip kütüphanenin her yaştan vatandaşa hitap edeceğini ifade etti.

Kütüphanede çocuklar ve engelli bireyler için özel bölümler, kent kitaplığı, 7 gün 24 saat hizmet verecek çalışma alanları, kafeterya, cep sinemaları, konferans salonları ve atölyelerin yer alacağını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'miz bilgiyle, kitapla ve kültürle dolu yepyeni bir buluşma noktasına kavuşuyor. Her yaştan vatandaşımızı bilgiyle, kitapla ve kültürle buluşturacak bu kıymetli eser Edirnemizin kültür hayatına yeni bir soluk getirecek. Bu önemli yatırımı şehrimize kazandırmamızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz."

Kütüphanenin 23 Ekim Cuma günü Bakan Ersoy tarafından açılması planlanıyor.

Kütüphane hakkında

Toplam 8 bin 812 metrekare kullanım alanına sahip kütüphanede, 120 kişilik konferans salonu, 48 kişilik cep sineması ve 22 araçlık otopark bulunuyor.

Kütüphanede yazma eserler ve kütüphane arşivleri, oyun alanı, mescit ve sığınak, zemin katında ise konferans salonu, kafeterya, multimedya odası ve 7 gün 24 saat açık çalışma salonu yer alıyor.

Ayrıca 0-3 yaş bebek bölümü, 4-6 yaş çocuk bölümü, bebek bakım odası, masal alanı, cep sineması ve yazma eserler sergi alanı bulunan kütüphanede, engelli bireylere uygun okuma salonları, 7-14 yaş çalışma bölümü, teknik hizmet birimleri, grup çalışma odaları, kent kitaplığı ve atölyeler de hizmet verecek.

Kütüphanenin ikinci katındaki iki çelik ara katta, kitaplık ve çalışma masalarından oluşan okuma bölümleri oluşturuldu.

Kaynak: AA
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