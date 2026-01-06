Haberler

Edirne İl Genel Meclisinde Saros kıyılarındaki imar planları görüşüldü

Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları sürüyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, Keşan'ın Sazlıdere ve Gökçetepe sahil köylerinde yapılan imar planı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sazlıdere ve Gökçetepe köylerinin sahil kesimlerinin, Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığını belirten Yılmaz, bölgenin Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı statüsüne sahip olduğunu ifade etti.

Bu statünün, bölgede yapılacak her türlü planlama kararının doğa koruma, kıyı ekosistemi, kamu yararı ve ortak kullanım ilkeleri doğrultusunda ele alınmasını zorunlu kıldığınu vurgulayan Yılmaz, "Bu alanlarda imar planları, yapılaşmayı teşvik eden değil, kıyıyı, doğal çevreyi ve kamusal alanları koruyan, gelecek kuşakların yaşam hakkını gözeten bir anlayışla hazırlanmalıdır." dedi.

Toplantıda, Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu, Havsa ilçesindeki Hasköy Balkan Şehitliği, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyesi Serdar Çığla da kentteki özel engelli bakım merkezlerinin kapasite ve hizmet durumları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
