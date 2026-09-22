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Edirne Havsa'da Necatiye köyünde 2,5 km sathi kaplama ve 700 m sıcak asfalt yapıldı

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Edirne Havsa'da Necatiye köyünde 2,5 km sathi kaplama ve 700 m sıcak asfalt yapıldı
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Edirne Havsa'ya bağlı Necatiye köyünde 2,5 kilometrelik yolda sathi kaplama, 700 metrelik bölümde ise sıcak asfalt uygulaması tamamlandı. Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, köylerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve hayırlı olmasını diledi.

Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde 2,5 kilometrelik sathi kaplama ve 700 metrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, köylerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Necatiye köyünde yürütülen çalışmalar kapsamında 2,5 kilometrelik yolda sathi kaplama, 700 metrelik bölümde ise sıcak asfalt uygulaması yapıldığını ifade eden Ciğerci, çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Ciğerci, " Edirne'mizin her bir karışına değer katmak ve yaşam kalitesini artırmak için sahadayız. İlçemize, köyümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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