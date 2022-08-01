Edirne haber: İpsala'nın tanıtım filmi çekildi Edinilen Edirne gelişmesine göre İpsala Kaymakamlığınca ilçenin tanıtım filmi hazırlandı. İpsala Kaymakamlığınca ilçenin tanıtım filmi hazırlandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör koordinasyonunda ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla tanıtım filmi hazırlandığı belirtildi. İlçenin geçmişinin Traklara dayandığı aktarılan açıklamada, "I. Murat'ın kumandanlarından Evranos Bey tarafından 1356 yılında alınmış olan İpsala'nın Osmanlı tarihinde önemli bir yeri vardır." ifadelerine yer verildi. O tarihte çayır olan bugünkü çeltik ekili sahalarda Osmanlı ordusuna at yetiştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Binilecek çağa gelen taylar bu çayırlarda kementlerle tutulur, Edirne'ye götürülür donatılır, eğitime tabi tutulurdu. Osmanlı ordusuna giren İpsala tayları, Türk akıncılarını zafer yollarına taşır dururdu. İpsala yüzyıllarca Osmanlı süvari ordusuna at yetiştirilen bir kaynak olmuştur. İpsala, önce Sofulu'ya, Balkan Savaşı'ndan sonra da İbriktepe'ye bağlı nahiye idi, 1928 yılında ilçe olmuştur." Güncel AA / Cihan Demirci Hisarcık Edirne İpsala Güncel Haberler

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