Haberler

Edirne Gastronomi Festivali 25-28 Eylül'de Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 25-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Gastronomi Festivali'nin ana teması İpsala pirinci. Festivalde özel lezzetler, konserler, workshoplar ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Edirne Gastronomi Festivali 25-28 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek festivalin ana teması, coğrafi işaretli İpsala pirinci olacak.

Festival kapsamında, İpsala pirincinden hazırlanan özel lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Açılış töreninde "Topraktan Sofraya Edirne" kitabında da tarifi yer alan ağa pilavı ikram edilecek.

Dört gün sürecek festivalde, ana sahne, gastronomi sahnesi, çocuk sahnesi ve stant alanı olmak üzere dört ayrı noktada gerçekleşecek etkinliklerle ziyaretçiler ağırlanacak.

Konserler, halk oyunları ve dans gösterileri, ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek workshoplar, yemek yarışmaları, özel sunumlar, çocuklara özel atölyeler ve gösterilerin yer alacağı festivalde şehrin yerel tatları da ziyaretçilere sunulacak.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Son yönettiği maçtaki kararları olay olmuştu! Deneyimli hakem düdüğü asıyor

Türk futbolu fokur fokur! Deneyimli hakem düdüğü asıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar iddialarını yalanlayan Ufuk Özkan, olayın gerçeğini anlattı

İntihar söylentileriyle gündeme gelen Özkan, gerçeği açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.