Edirne Gastronomi Festivali 25-28 Eylül'de Başlıyor

Edirne Gastronomi Festivali 25-28 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek festivalin ana teması, coğrafi işaretli İpsala pirinci olacak.

Festival kapsamında, İpsala pirincinden hazırlanan özel lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Açılış töreninde "Topraktan Sofraya Edirne" kitabında da tarifi yer alan ağa pilavı ikram edilecek.

Dört gün sürecek festivalde, ana sahne, gastronomi sahnesi, çocuk sahnesi ve stant alanı olmak üzere dört ayrı noktada gerçekleşecek etkinliklerle ziyaretçiler ağırlanacak.

Konserler, halk oyunları ve dans gösterileri, ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek workshoplar, yemek yarışmaları, özel sunumlar, çocuklara özel atölyeler ve gösterilerin yer alacağı festivalde şehrin yerel tatları da ziyaretçilere sunulacak.