Tatil beldesi Erikli'yi de sel vurdu! Çok sayıda vatandaş su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kaldı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesi, şiddetli sağanak sebebiyle sular altında kaldı. Bölgede çok sayıda araç yolarda mahsur kaldı ve evler ile iş yerleri sel sularına maruz kaldı. Bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalırken, bölgeye sevk edilen iş makineleri kent merkezinde oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesinde birçok yerleşim yeri, cadde ve sokaklar sel suları altında kaldı. Yaşanan sel sebebiyle bölgede çok sayıda araç yolarda mahsur kaldı.

BELDE MERKEZİ SULAR ALTINDA KALDI

Tatil beldesi Erikli'de herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenilirken çok sayıda ev ve iş yeri ise sel sularına maruz kaldı. Yamaçlardan gelen sel suları belde merkezini sular altında bıraktı. Bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalırken, bölgeye sevk edilen iş makineleri kent merkezinde oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLERİN BÖLGEDEKİ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Su baskınları nedeniyle sular içinde kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Yoğun yağış sebebiyle Erikli başta olmak üzere tüm mücavir alanlarda esnaf, vatandaşlar, AFAD, Keşan ve Erikli belediyelerinin ekipleri seferber oldu. AFAD ve Keşan Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.