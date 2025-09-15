Haberler

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atanan Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, uğurlama töreninde gözyaşlarını tutamayarak duygusal bir veda gerçekleştirdi. İki yıl boyunca birlikte çalıştığı emniyet mensuplarına teşekkür eden Karaburun, herkesin kendisini Erzurum'a beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atanan Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun gözyaşlarıyla uğurlandı.

Karaburun için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde uğurlama programı düzenlendi.

Kendisini uğurlamaya gelen il protokolü, muhtarlar ve vatandaşlara teşekkür eden Karaburun, ardından emniyet mensuplarıyla vedalaşarak tören mangasını selamladı.

Vedalaşma sırasında gözyaşlarını tutamayan Karaburun, "Allah sizden razı olsun. İnşallah hayatımızın farklı dönemlerinde yine karşılaşalım, görüşelim. Hepinizi Erzurum'a bekliyorum. Ağlamayacağım demiştim ama bir şekilde yaşlar gözümden süzülüyor. Rabb'im hepimizin yolunu açık etsin. 2 yılda birbirimize çok hakkımız geçti. Ben haklarımı helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Ardından Karaburun ve ailesi müdüriyetten eskort eşliğinde ayrıldı.

