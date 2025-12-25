Haberler

Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Kocasinan Mahallesi sakinleriyle buluştu

Güncelleme:
Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Kocasinan Mahallesi'nde düzenlenen huzur toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek asayiş, trafik güvenliği ve uyuşturucu ile mücadele konularında bilgiler verdi.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Kocasinan Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

Ayhan, mahalledeki kahvehanede düzenlenen toplantıda, kentte huzur ve asayişin sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

Mahalle sakinleriyle buluştukları toplantılarda vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirten Ayhan, yaşanan sorunların en hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Ayhan, trafikte yaşanan sorunların ve kazaların önüne geçmek için denetim ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyaran Ayhan, özellikle motosiklet sürücülerinin kask ve benzeri ekipmanlarını eksiksiz kullanmaları gerektiğini dile getirdi.

Ayhan, yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız eğlenirken diğer vatandaşlarımızın rahatsız edilmemesi, özellikle trafik kazalarının ve alkollü araç kullanımının engellenmesi, olası kazaların ve üzücü olayların yaşanmaması için sahada olacağız. Sahte alkol ve kaçak içkiyle mücadele edilmesi gibi birçok başlıkta ayrıntılı bir planlama yaptık. Bütün arkadaşlarımız, Edirne halkının yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için görev başında olacak. Bizler de aynı şekilde görevimizin başında olacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyor, yeni yıllarını kutluyorum."

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgi veren Ayhan, vatandaşların bu uygulamayı daha aktif şekilde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Ayhan, dolandırıcılık olaylarına karşı da uyarılarda bulunarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Toplantıya Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri de katıldı.

