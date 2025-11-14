Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Huzur Toplantısı'nda Vatandaşları Bilgilendirdi

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

Ayhan, mahalledeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, 2 ay önce göreve başladığı kenti tanımaya devam ettiğini söyledi.

Mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Ayhan, "Mahalleniz genel olarak huzurlu. Bu huzura bir nebze olsa katkımız olursa bizim için büyük bir onur. Elimizden geldiğince buraların huzuru için katkı sunmaya çalışacağız. İnşallah giderken de buradan sizin hayır duanızı alarak gideriz." diye konuştu.

Ayhan, telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Hiçbir kamu görevlisinin, banka şifresi ve hesap bilgilerini istemeyeceğini hatırlatan Ayhan, "Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Dolandırıcılar özellikle bu yöntemi kullanıyorlar." dedi.

Ayhan, uyuşturucuyla mücadelede ihbarların önemli olduğunu belirtti.

İhbar yapan kişilerin kimlik bilgilerinin hiçbir şekilde kimseyle paylaşılmadığını ifade eden Ayhan, "Uyuşturucu öyle bir illet ki şu ortamda sizin çocuğunuzun kullanmaması diye bir şey yok. Eğer yanınızdakine sessiz kalırsanız, o çürük elma misali diğerine de sıçrıyor. Dolayısıyla uyuşturucu konusunda etrafınızda gördüğünüz hususlarla ilgili bizi bilgilendirmenizi özellikle istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan, trafikte motosiklet kazaları ve buna bağlı can kayıplarının arttığını dile getirdi.

Tüm araçların yüzde 20'sinin motosiklet olmasına rağmen kazaların yarısına motosikletlerin karıştığını aktaran Ayhan, "Bunun da birkaç nedeni var. Motosiklet sürücüleri kendilerini yaya gibi hissediyorlar. Her yerden girip çıkıyor, kaldırımdan gidiyorlar. Vasıtaymış gibi bir algıları yok. Diğer araç sürücüleri de motosikletleri araçtan saymıyor. Bu sürdürülebilir değil. Temel sorun birbirine saygı. Bunu bizim çözmemiz lazım eğitim ve denetimle. Motosiklet denetimlerimiz artacak." şeklinde konuştu.

Ayhan, toplantıda mahalle muhtarı Fuat Tabakpehlivan ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıya emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı.