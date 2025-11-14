Haberler

Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Huzur Toplantısı'nda Vatandaşları Bilgilendirdi

Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Huzur Toplantısı'nda Vatandaşları Bilgilendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde düzenlenen huzur toplantısında, mahalle sakinlerine güvenlik uyarıları verdi ve özellikle dolandırıcılık ve uyuşturucu ile mücadele konularında dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

Ayhan, mahalledeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, 2 ay önce göreve başladığı kenti tanımaya devam ettiğini söyledi.

Mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Ayhan, "Mahalleniz genel olarak huzurlu. Bu huzura bir nebze olsa katkımız olursa bizim için büyük bir onur. Elimizden geldiğince buraların huzuru için katkı sunmaya çalışacağız. İnşallah giderken de buradan sizin hayır duanızı alarak gideriz." diye konuştu.

Ayhan, telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Hiçbir kamu görevlisinin, banka şifresi ve hesap bilgilerini istemeyeceğini hatırlatan Ayhan, "Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Dolandırıcılar özellikle bu yöntemi kullanıyorlar." dedi.

Ayhan, uyuşturucuyla mücadelede ihbarların önemli olduğunu belirtti.

İhbar yapan kişilerin kimlik bilgilerinin hiçbir şekilde kimseyle paylaşılmadığını ifade eden Ayhan, "Uyuşturucu öyle bir illet ki şu ortamda sizin çocuğunuzun kullanmaması diye bir şey yok. Eğer yanınızdakine sessiz kalırsanız, o çürük elma misali diğerine de sıçrıyor. Dolayısıyla uyuşturucu konusunda etrafınızda gördüğünüz hususlarla ilgili bizi bilgilendirmenizi özellikle istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan, trafikte motosiklet kazaları ve buna bağlı can kayıplarının arttığını dile getirdi.

Tüm araçların yüzde 20'sinin motosiklet olmasına rağmen kazaların yarısına motosikletlerin karıştığını aktaran Ayhan, "Bunun da birkaç nedeni var. Motosiklet sürücüleri kendilerini yaya gibi hissediyorlar. Her yerden girip çıkıyor, kaldırımdan gidiyorlar. Vasıtaymış gibi bir algıları yok. Diğer araç sürücüleri de motosikletleri araçtan saymıyor. Bu sürdürülebilir değil. Temel sorun birbirine saygı. Bunu bizim çözmemiz lazım eğitim ve denetimle. Motosiklet denetimlerimiz artacak." şeklinde konuştu.

Ayhan, toplantıda mahalle muhtarı Fuat Tabakpehlivan ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıya emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde

Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.