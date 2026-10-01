Haberler

Edirne Emniyet Müdürü, 93 yaşındaki emekli başkomisere plaket takdim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Emniyet Müdürü, 93 yaşındaki emekli başkomisere plaket takdim etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Edirne Şubesi'nin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü programında, en yaşlı üyesi 93 yaşındaki emekli başkomiser Murat Ceylan'a plaket verildi. Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, emekli polislerin fedakarca görev yaptığını söyledi.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Edirne Şubesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, derneğin en yaşlı üyesi 93 yaşındaki emekli başkomiser Murat Ceylan'a plaket verildi.

Dernek şubesinde düzenlenen programa Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, dernek yöneticileri ve emekli polisler katıldı.

Edirne'de 1985 yılında karakol amiri olarak görev yapan Ceylan için düzenlenen programda, meslek hayatına ilişkin anılar paylaşıldı.

Ayhan, programda yaptığı konuşmada, emekli polislerin Türkiye'nin huzur ve güvenliği için uzun yıllar fedakarca görev yaptığını söyledi.

Emekli polislere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Ayhan, "Hepinize hem teşkilatım hem de vatandaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Bu meslek gerçekten 'böyle buldum' diyerek yapılabilecek bir meslek değil. Bir yerde iş bulmak, çalışmak ayrı bir şey, emniyet teşkilatında polis olmak ayrı bir şey." dedi.

Ayhan, Ceylan ve diğer emekli polislerin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak, "Allah sağlıkla, huzurlu, mutlu uzun bir ömür nasip etsin. Bize de sizin gibi bu görevleri layıkıyla bırakıp boynu dik bir şekilde emekli olup sizin yaşlarınıza ulaşmayı nasip etsin." diye konuştu.

Dernek Şube Başkanı Ali Bilgin de 42 yıl önce birlikte görev yaptığı Ceylan'a, günün anısına ve derneğin yaşlı üyeleri adına plaket takdim ettiklerini belirtti.

Emekli polislerin mesleki tecrübeleriyle kendilerine yol göstermeye devam ettiğini ifade eden Bilgin, "Teşkilatımızın değerli büyükleri olarak emekli olduktan sonra da tecrübeleri, öğütleri ve yaşam yolculukları bizlere ışık tutuyor. Başta 93 yaşındaki dernek üyemiz Sayın Murat Ceylan olmak üzere 75 yaş üzerindeki tüm üyelerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ayhan ve Bilgin, Ceylan'a plaketini takdim etti.

Ceylan da kendisi için düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, meslektaşlarına teşekkür etti.

Program, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırlanan pastanın kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Perihan Savaş'tan gelinine: Anne demene gerek, teyze demen yeterli

Ünlü oyuncuya gelini “anne” demiyor! Bakın hangi hitabı tercih ediyor
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı

Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş

Markalar tek tek ifşa oldu! Vatandaşa sucuk diye bakın ne yedirmişler
Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi

DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi