Edirne Emniyet Müdürü, 93 yaşındaki emekli başkomisere plaket takdim etti

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Edirne Şubesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, derneğin en yaşlı üyesi 93 yaşındaki emekli başkomiser Murat Ceylan'a plaket verildi.

Dernek şubesinde düzenlenen programa Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, dernek yöneticileri ve emekli polisler katıldı.

Edirne'de 1985 yılında karakol amiri olarak görev yapan Ceylan için düzenlenen programda, meslek hayatına ilişkin anılar paylaşıldı.

Ayhan, programda yaptığı konuşmada, emekli polislerin Türkiye'nin huzur ve güvenliği için uzun yıllar fedakarca görev yaptığını söyledi.

Emekli polislere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Ayhan, "Hepinize hem teşkilatım hem de vatandaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Bu meslek gerçekten 'böyle buldum' diyerek yapılabilecek bir meslek değil. Bir yerde iş bulmak, çalışmak ayrı bir şey, emniyet teşkilatında polis olmak ayrı bir şey." dedi.

Ayhan, Ceylan ve diğer emekli polislerin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak, "Allah sağlıkla, huzurlu, mutlu uzun bir ömür nasip etsin. Bize de sizin gibi bu görevleri layıkıyla bırakıp boynu dik bir şekilde emekli olup sizin yaşlarınıza ulaşmayı nasip etsin." diye konuştu.

Dernek Şube Başkanı Ali Bilgin de 42 yıl önce birlikte görev yaptığı Ceylan'a, günün anısına ve derneğin yaşlı üyeleri adına plaket takdim ettiklerini belirtti.

Emekli polislerin mesleki tecrübeleriyle kendilerine yol göstermeye devam ettiğini ifade eden Bilgin, "Teşkilatımızın değerli büyükleri olarak emekli olduktan sonra da tecrübeleri, öğütleri ve yaşam yolculukları bizlere ışık tutuyor. Başta 93 yaşındaki dernek üyemiz Sayın Murat Ceylan olmak üzere 75 yaş üzerindeki tüm üyelerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ayhan ve Bilgin, Ceylan'a plaketini takdim etti.

Ceylan da kendisi için düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, meslektaşlarına teşekkür etti.

Program, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırlanan pastanın kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA